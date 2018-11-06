Во Франции задержали шестерых подозреваемых в подготовке нападения на президента

Операция по задержанию шестерых подозреваемых радикалов прошла в разных регионах Франции утром 6 ноября. Они готовили покушение на президента страны Эммануэля Макрона.

Об этом сообщает издание BFM.TV. Операцию Генеральная дирекция внутренней безопасности Франции проводила в департаментах Изер, Иль и Вилен и Мозель. Журналисты уточняют, что задержанные придерживались радикальных взглядов и готовили покушение на французского президента. Другие детали издание не раскрывает. Прокуратурой начато предварительное расследование.