На сына вице-президента ЛУКОЙЛа заявили в полицию. Участника гонок на Gelandewagen заподозрили в изнасиловании

Россиянка обратилась в столичную полицию с заявлением об изнасиловании. Своим обидчиком она назвала сына вице-президента ЛУКОЙЛа Азата Шамсуарова по имени Руслан.

Об этом 6 ноября сообщает РБК, ссылаясь на РЕН ТВ. Телеканал, в свою очередь, опирается на собственные неназванные источники. По информации журналистов, 4 ноября в отдел полиции московского района Дорогомилово обратилась 23-летняя жительница Ростова-на-Дону Вероника Максимова. Она заявила, что двумя днями ранее в доме на площади Победы в Москве ее изнасиловал знакомый по имени Руслан. Возбуждено ли уголовное дело, неизвестно. РБК направил запрос в столичное ГУ МВД, но пока не получил ответ. Не прокомментировали его и в пресс-службе ЛУКОЙЛа.

У Руслана Шамсуарова – своя версия событий. Он назвал заявление в полицию шантажом. Молодой человек заявил, что свидание было добровольным, после него изучающая психологию студентка якобы заговорила «о своем сложном финансовом положении» и потребовала денег. Сын топ-менеджера платить не стал, после чего и последовало заявление в полицию, настаивает он.

Руслан Шамсуаров уже мелькал в прессе как участник гонок на автомобиле Gelandewagen в мае 2016 года. Как тогда писали СМИ, в компании стритрейсерши Мары Багдасарян и других друзей представитель «золотой молодежи» разогнался до скорости 250 км/ч, чем вызвал полицейское преследование. За погоней могли наблюдать пользователи Сети благодаря прямой трансляции в Periscope. В результате суд признал Шамсуарова виновным в оскорблении сотрудников ДПС и назначил ему 300 часов обязательных работ. «Гелендваген» конфисковали.

На заседании Шамсуаров отрицал, что был за рулем. По его словам, в машине никто не заметил полицейский патруль. И только когда один силовик метнул жезл в иномарку, молодые люди решили разобраться и «нарвались» на погоню.