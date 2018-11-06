«Булочная — тоже пирамида», виноваты украинцы, молимся и пишем Путину: как вкладчики «Кэшбери» переживают крах компании

«Фонтанка» заглянула в удивительный мир вкладчиков закрывшейся компании «Кэшбери» и увидела редкий пример неутомимого оптимизма на грани. Люди, которые продали квартиры, машины и побросали основную работу ради пассивного дохода в 600% годовых, даже оставшись у разбитого корыта, «посылают сигналы Вселенной» с балконов и готовятся к новому раунду «инвестиций».

Основатель Cashbery артур Варданян/официальный ролик/YouTube

Компания «Кэшбери», которая называла себя финансово-инвестиционным холдингом, обещала клиентам умопомрачительную доходность – до 600% годовых физлицам и до 228,5% для малого и среднего бизнеса, декларируя, что занимается кредитованием. Но Центробанк в октябре нашел у неё «явные признаки» классической финансовой пирамиды и передал информацию в Генпрокуратуру и МВД. После такой «рекламы» основатель и владелец «Кэшбери» Артур Варданян в видеообращении заявил о трехнедельной приостановке деятельности компании до ноября, а 1-го числа объявил, что она и вовсе прекращает свою работу и всех денег вернуть не сможет.

Число вкладчиков при этом в ЦБ оценили в несколько сотен тысяч, а суммарный ущерб — до 3 млрд рублей. Несколько тысяч из тех, кто состоит в крупнейших группах компании в соцсети «ВКонтакте», указали, что живут в Санкт-Петербурге.

В закрытых чатах бывшие участники «Кэшбери» остались наедине друг с другом. Они жалуются, что кураторы и наставники резко прекратили отвечать им на вопросы о судьбе их вложений, и при этом боготворят гениального основателя компании, готовясь нести оставшиеся накопления в его новый проект. Вероятно, точно так же могли бы выглядеть беседы вкладчиков МММ, если бы в 1990-е уже были социальные сети и мессенджеры.

Из избранных сообщений из закрытых групп, которые оперативно выкладываются в Telegram («Фонтанка» идентифицировала некоторых авторов, и они не стали отрицать достоверность сообщений), можно узнать, например, что клиенты компании поувольнялись с основных мест работы, чтобы получать пассивный доход от инвестиций, и не имеют другого источника существования, кроме как рухнувший «Кэшбери».

Фото: скриншот/Скрины Кэшбери/Telegram

Фото: скриншот/Скрины Кэшбери/Telegram

Многие вложились в компанию в самый последний момент. Например, отправив в «Кэшбери» два миллиона и успев получить обратно только 500 рублей.

Фото: скриншот/Скрины Кэшбери/Telegram

Фото: скриншот/Скрины Кэшбери/Telegram

Зачастую источник их «инвестиций» – кредиты банков и микрозаймы. Некоторые прямо при получении кредита заявляли, что берут их на инвестиции в «Кэшбери». У многих сразу несколько займов, которые теперь от них требуют вернуть из-за просрочек.

Фото: скриншот/Скрины Кэшбери/Telegram

Фото: скриншот/Скрины Кэшбери/Telegram

Фото: скриншот/Скрины Кэшбери/Telegram

Фото: скриншот/Скрины Кэшбери/Telegram

При всей сложности ситуации люди уверены, что «Кэшбери» не обман и они-то разбираются в «лохотронах».

Фото: скриншот/Скрины Кэшбери/Telegram

Они даже оспаривают негативный смысл термина «финансовая пирамида». По их мнению, по такому же принципу работают и стоматологии, и банки, и даже булочные.

Фото: скриншот/Скрины Кэшбери/Telegram

Фото: скриншот/Скрины Кэшбери/Telegram

Фото: скриншот/Скрины Кэшбери/Telegram

Фото: скриншот/Скрины Кэшбери/Telegram

По мнению участников бесед, виноваты в их беде буквально все — блогеры, журналисты, ЦБ РФ, банки и даже, неожиданно, жители Украины.

Фото: скриншот/Скрины Кэшбери/Telegram

При этом некоторые ударились в конспирологию, анализируя, в какой именно рубашке основатель компании записывал видеообращения — черной или белой, — и дают разные трактовки этому «знаку» и даже рады, что глава «Кэшбери» сообщает мало информации вкладчикам. Меньше знаешь — крепче спишь.

Фото: скриншот/Скрины Кэшбери/Telegram

Фото: скриншот/Скрины Кэшбери/Telegram

По группам и чатам рассылаются сообщения с призывами молиться за «Кэшбери» и Артура Варданяна в церквях и мечетях, чтобы «мощный заряд положительной энергии отправился в космос».

Фото: скриншот/Скрины Кэшбери/Telegram

Фото: скриншот/Скрины Кэшбери/Telegram

В ход пошла даже нумерология. Вкладчикам «Кэшбери» рассылается рекомендация «визуализировать в мыслях логотип «Кэшбери» и свой финансовый код».

Фото: скриншот/Скрины Кэшбери/Telegram

Фото: скриншот/Скрины Кэшбери/Telegram

Некоторые готовятся писать Путину или даже подавать иски к ЦБ о взыскании убытков от заявлений регулятора.

Фото: скриншот/Скрины Кэшбери/Telegram

Фото: скриншот/Скрины Кэшбери/Telegram

Другие в ответ просят не обращаться к правоохранителям, «чтобы никого не посадили». Они хотят, чтобы основатели «Кэшбери» создали новую компанию, и уж в ней-то они с лихвой вернут свои деньги.

Фото: скриншот/Скрины Кэшбери/Telegram

Фото: скриншот/Скрины Кэшбери/Telegram

Фото: скриншот/Скрины Кэшбери/Telegram

Фото: скриншот/Скрины Кэшбери/Telegram

Фото: скриншот/Скрины Кэшбери/Telegram

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»