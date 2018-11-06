18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+5°C
/ Завтра: +8
$ 65.99р
75.32р
18:05 06.11.2018
Расширенный поиск

Бизнес
06.11.2018 16:28
Печать

«Булочная — тоже пирамида», виноваты украинцы, молимся и пишем Путину: как вкладчики «Кэшбери» переживают крах компании

«Фонтанка» заглянула в удивительный мир вкладчиков закрывшейся компании «Кэшбери» и увидела редкий пример неутомимого оптимизма на грани. Люди, которые продали квартиры, машины и побросали основную работу ради пассивного дохода в 600% годовых, даже оставшись у разбитого корыта, «посылают сигналы Вселенной» с балконов и готовятся к новому раунду «инвестиций».

«Булочная — тоже пирамида», виноваты украинцы, молимся и пишем Путину: как вкладчики «Кэшбери» переживают крах компании

Основатель Cashbery артур Варданян/официальный ролик/YouTube

Компания «Кэшбери», которая называла себя финансово-инвестиционным холдингом, обещала клиентам умопомрачительную доходность – до 600% годовых физлицам и до 228,5% для малого и среднего бизнеса, декларируя, что занимается кредитованием. Но Центробанк в октябре нашел у неё «явные признаки» классической финансовой пирамиды и передал информацию в Генпрокуратуру и МВД. После такой «рекламы» основатель и владелец «Кэшбери» Артур Варданян в видеообращении заявил о трехнедельной приостановке деятельности компании до ноября, а 1-го числа объявил, что она и вовсе прекращает свою работу и всех денег вернуть не сможет.

Число вкладчиков при этом в ЦБ оценили в несколько сотен тысяч, а суммарный ущерб — до 3 млрд рублей. Несколько тысяч из тех, кто состоит в крупнейших группах компании в соцсети «ВКонтакте», указали, что живут в Санкт-Петербурге.

В закрытых чатах бывшие участники «Кэшбери» остались наедине друг с другом. Они жалуются, что кураторы и наставники резко прекратили отвечать им на вопросы о судьбе их вложений, и при этом боготворят гениального основателя компании, готовясь нести оставшиеся накопления в его новый проект. Вероятно, точно так же могли бы выглядеть беседы вкладчиков МММ, если бы в 1990-е уже были социальные сети и мессенджеры.

Из избранных сообщений из закрытых групп, которые оперативно выкладываются в Telegram («Фонтанка» идентифицировала некоторых авторов, и они не стали отрицать достоверность сообщений), можно узнать, например, что клиенты компании поувольнялись с основных мест работы, чтобы получать пассивный доход от инвестиций, и не имеют другого источника существования, кроме как рухнувший «Кэшбери».

Фото: скриншот/Скрины Кэшбери/Telegram

Фото: скриншот/Скрины Кэшбери/Telegram

Многие вложились в компанию в самый последний момент. Например, отправив в «Кэшбери» два миллиона и успев получить обратно только 500 рублей.

Фото: скриншот/Скрины Кэшбери/Telegram

Фото: скриншот/Скрины Кэшбери/Telegram

Зачастую источник их «инвестиций» – кредиты банков и микрозаймы. Некоторые прямо при получении кредита заявляли, что берут их на инвестиции в «Кэшбери». У многих сразу несколько займов, которые теперь от них требуют вернуть из-за просрочек.

Фото: скриншот/Скрины Кэшбери/Telegram

Фото: скриншот/Скрины Кэшбери/Telegram

Фото: скриншот/Скрины Кэшбери/Telegram

Фото: скриншот/Скрины Кэшбери/Telegram

При всей сложности ситуации люди уверены, что «Кэшбери» не обман и они-то разбираются в «лохотронах».

Фото: скриншот/Скрины Кэшбери/Telegram

Они даже оспаривают негативный смысл термина «финансовая пирамида». По их мнению, по такому же принципу работают и стоматологии, и банки, и даже булочные.

Фото: скриншот/Скрины Кэшбери/Telegram

Фото: скриншот/Скрины Кэшбери/Telegram

Фото: скриншот/Скрины Кэшбери/Telegram

Фото: скриншот/Скрины Кэшбери/Telegram

По мнению участников бесед, виноваты в их беде буквально все — блогеры, журналисты, ЦБ РФ, банки и даже, неожиданно, жители Украины.

Фото: скриншот/Скрины Кэшбери/Telegram

При этом некоторые ударились в конспирологию, анализируя, в какой именно рубашке основатель компании записывал видеообращения — черной или белой, — и дают разные трактовки этому «знаку» и даже рады, что глава «Кэшбери» сообщает мало информации вкладчикам. Меньше знаешь — крепче спишь.

Фото: скриншот/Скрины Кэшбери/Telegram

Фото: скриншот/Скрины Кэшбери/Telegram

По группам и чатам рассылаются сообщения с призывами молиться за «Кэшбери» и Артура Варданяна в церквях и мечетях, чтобы «мощный заряд положительной энергии отправился в космос».

Фото: скриншот/Скрины Кэшбери/Telegram

Фото: скриншот/Скрины Кэшбери/Telegram

В ход пошла даже нумерология. Вкладчикам «Кэшбери» рассылается рекомендация «визуализировать в мыслях логотип «Кэшбери» и свой финансовый код».

Фото: скриншот/Скрины Кэшбери/Telegram

Фото: скриншот/Скрины Кэшбери/Telegram

Некоторые готовятся писать Путину или даже подавать иски к ЦБ о взыскании убытков от заявлений регулятора.

Фото: скриншот/Скрины Кэшбери/Telegram

Фото: скриншот/Скрины Кэшбери/Telegram

Другие в ответ просят не обращаться к правоохранителям, «чтобы никого не посадили». Они хотят, чтобы основатели «Кэшбери» создали новую компанию, и уж в ней-то они с лихвой вернут свои деньги.

Фото: скриншот/Скрины Кэшбери/Telegram

Фото: скриншот/Скрины Кэшбери/Telegram

Фото: скриншот/Скрины Кэшбери/Telegram

Фото: скриншот/Скрины Кэшбери/Telegram

Фото: скриншот/Скрины Кэшбери/Telegram

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
предоставлено компанией «Аквилон Инвест»
06.11.2018 16:12

Продажи в новом ЖК Q-мир в Московском районе стартуют 9 ноября

Холдинг «Аквилон Инвест» совестно с партнером «Петербургской Недвижимостью» 9 ноября открывают продажи в новом жилом комплексе «Q-мир» в Московском районе. Цены на квартиры стартуют от 2,3 млн рублей.
фото предоставлено компанией "ЕвроАвто"
06.11.2018 15:30

9 ноября СТО и магазин ЕвроАвто откроют в Выборге

На празднике любой может выиграть бесплатное годовое обслуживание автомобиля*
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
06.11.2018 13:27

В Группе «Эталон» поздравили 9000-го покупателя с начала года

Группа «Эталон» поздравила своего 9000-го покупателя с начала года на два месяца раньше, чем в прошлом году. Традиционное торжественное поздравление состоялось 2 ноября 2018 года в ЖК «Эталон-Сити».
Setl City
06.11.2018 12:17

Setl City присужден знак «Надежный застройщик России 2018»

Setl City получила одну из главных наград в сфере жилищного строительства – золотой знак общественного контроля «Надежный застройщик 2018». Торжественная церемония награждения состоялась 2 ноября во Дворце конгрессов в Стрельне.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
02.11.2018 20:00

Тест-драйв планировок от «Терминал-Ресурс»

Застройщик малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы» запускает новую услугу «ТЕСТ- Драйв планировок».
ГК "КВС"
02.11.2018 17:44

Ипотека для военнослужащих на новые квартиры от компании «КВС»

Сбербанк и РВИ аккредитовали клубный дом G9 и «Ясно.Янино» два корпуса (1.2 и 1.4) по программе «ВОЕННАЯ ИПОТЕКА».
ГК "КВС"
02.11.2018 16:24

В выходные за квартирой

3,4,5 ноября работают все офисы продаж компании «КВС»: понедельник – пятница с 09:00 до 20:00, суббота, воскресенье с 11:00 до 19:00
ГК "КВС"
02.11.2018 16:18

«КВС» удостоена Золотого знака общественного контроля

01 ноября в Правительственной резиденции «Дворец Конгрессов» прошел III Всероссийский Саммит «Надежный застройщик России».
Магазин "Кей"
02.11.2018 15:52

Датчики: какими органами чувств оснащены современные смартфоны? Обзор КЕЙ

В данной статье КЕЙ расскажет, что на самом деле чувствуют наши смартфоны и какие датчики в них присутствуют.
АО «Строительный трест»
02.11.2018 12:58

«Строительный трест» стал обладателем золотого знака «Надежный застройщик России»

1 ноября во дворце Конгрессов в Стрельне в рамках всероссийского саммита «Надежный застройщик России» состоялась церемония вручения золотых знаков общественного контроля.
ГК «Эталон»
02.11.2018 12:26

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» награждена Золотым знаком «Надежный застройщик России 2018»

1 ноября в Правительственной резиденции Управления делами Президента России Государственном комплексе «Дворец конгрессов» в Санкт-Петербурге в рамках Саммита «Надежный застройщик России» состоялась торжественная церемония награждения строительных компаний главной общественной наградой России в жилищном строительстве – Золотым знаком общественного контроля «Надежный застройщик России 2018»
02.11.2018 11:36

«Алмаз – Антей» досрочно завершил поставки С-400 «Триумф» в рамках ГОЗ-2018

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» досрочно исполнило обязательства в рамках государственного оборонного заказа на 2018 год в части поставок Минобороны России зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф».