Редкий ноябрьский ветер отправил парапланеристку на провода. С ожогами и электротравмой петербурженка оказалась в больнице

Жительница Петербурга во время посадки на параплане задела провода. В больницу ее отправил редкий для этого времени года порывистый ветер.

Как стало известно «Фонтанке» 6 ноября, 42-летняя петербурженка завершала не первый в своей жизни полет на параплане рядом с областным поселком Углово в воскресенье, 4-го числа. Во время посадки она задела провода, получила электротравму и ожоги на руках.

Как рассказали нашему изданию в парапланерном клубе «СпортАвиаСервис», который помогает любителям экстрима взмыть в небо, к ЧП привел неожиданный порыв ветра. Нехарактерный для ноября поток воздуха подкараулил спортсменку при посадке, ни в ее действиях, ни в каких-либо неполадках с парашютом причин произошедшего в клубе не видят. Собеседник «Фонтанки» также отметил, что полеты в Углово совершаются ежедневно и круглогодично уже больше десяти лет. Подобных случаев на поле раньше не бывало.

Женщина мягко приземлилась, сознание не теряла, и в скором времени ее выпишут из больницы, добавили в клубе.

По информации нашего издания, пострадавшая ранее работала в медицинских учреждениях – в Северо-Западном медцентре Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию и 442-м окружном военном госпитале ЛенВО Министерства обороны.