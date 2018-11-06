Ожидания финского бизнеса на развитие в России ухудшились. Мешают санкции, протекционизм и слабая экономика

Ожидания представителей финского бизнеса в отношении поступательного развития российской экономики ухудшились из-за курса рубля и политических рисков, три четверти отказались от инвестиций. Об этом свидетельствуют результаты Барометра Финско-Российской торговой палаты, опубликованные 6 ноября.

За полгода доля тех, кто верит в развитие российской экономики, сократилась с 48% до 32%. Удвоилось число пессимистов — почти каждый пятый уверен в негативном сценарии. Чуть меньше половины считают, что ничего кардинально не изменится.

Если полгода назад о росте своего бизнеса в России заявили 44%, то сейчас — только треть (32%). При этом 16% заявили о спаде. Как отмечается в исследовании, увеличилась разница между крупными и малыми предприятиями, при этом последние более оптимистичны при оценке следующего полугодия.

Менее половины респондентов ожидают роста бизнеса в следующем полугодии, но теперь больше, чем раньше, ожидают сильного роста. Сокращение бизнеса прогнозируют значительно больше компаний, чем в весеннем опросе. Мелкие компании наиболее оптимистичны. В развитие своего бизнеса в России верят 45%. Ожидающих сильного роста стало втрое больше (6%), но, с другой стороны, в четыре раза увеличилась доля тех, кто готовится к падению (12%).

На фоне ослабления курса рубля к евро на 17% в первом полугодии 2018-го сократились и объёмы финского экспорта в Россию. Рост торговли в этом направлении отметили 28% экспортёров, тогда как об успехах весной заявлял каждый третий. Каждый пятый (22%) сообщил о снижении. Экспорт в сфере услуг, перевозок и проектирования сократился сильнее, чем в других отраслях. Прогнозы тоже стали более негативными.

«Увеличение неопределенности на российском рынке связано с санкциями США. Трудные в понимании санкции и угроза новых санкций ослабили рубль, что прямо отразилось на экспорте финских компаний и их готовности инвестировать – они сократились. В неопределённых условиях компании, похоже, заняли выжидательную позицию, но хотят остаться на рынке. Компании считают, что их собственные возможности повлиять на сложившуюся ситуацию ограничены», — отмечает генеральный директор Финско-Российской торговой палаты Яана Реколайнен.

По данным Барометра, с весеннего опроса доля тех, кто не вкладывал в Россию за последний год, выросла с 71% до 75%. Лишь четверть инвестировали в свой бизнес в РФ, что на 5% меньше, чем полгода назад. В следующие шесть месяцев намерены инвестировать в Россию лишь 21% респондентов. Эти показатели вновь вернулись на уровень осени 2017 года.

«Программа импортозамещения и закон о госзакупках являются главнейшей, а контрсанкции – второй большой проблемой. Те же проблемы и в том же порядке были главными у компаний и прошлой весной. Доля респондентов, испытывающих проблемы с таможней, сократилась по сравнению с весной», – комментируют в ФРТП.

Финским компаниям, как признались топ-менеджеры, мешает курс рубля, политические риски и санкции, а также экономическая неопределённость и низкий спрос. Среди других отрицательных факторов опрошенные называли недостаток финансирования, проблемы с таможней и таможенным законодательством и конкуренцию.

Все больше компаний занимают выжидательную позицию и прибегают к адаптационным мерам. Усиление продаж и маркетинга идёт на спад. Протекционизм России, в частности в сфере государственных закупок в России, испытал на себе каждый второй финский игрок российского рынка.