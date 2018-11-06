Вскрывшей вены на полицейской выставке вручили протокол о мелком хулиганстве

Порезавшую вены на выставке «Интерполитех» Ольгу Шалину привлекут к административной ответственности. Поступок активистки «Другой России» полиция расценила как мелкое хулиганство.

Об этом пишет «Коммерсант» 6 ноября.

«К Ольге Шалиной, которая устроила акцию против системы ФСИН, домой пришли сотрудники полиции для оформления дела по статье "Мелкое хулиганство"»,— цитирует издание пресс-службу незарегистрированной политической партии 6 ноября.

Ранее прокуратура посчитала незаконным возбуждение уголовного дела в отношении Шалиной по статье 213 УК (хулиганство по мотивам ненависти к социальной группе). Производство закрыли.

Активистку госпитализировали с резаными ранами рук с выставки полицейской и военной техники «Интерполитех» в Москве 25 октября. Девушка забралась на стенд ФСИН, нанесла себе порезы и произнесла нелицеприятную речь в адрес пенитенциарной системы.