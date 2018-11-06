Путин предложил опираться на военно-техническое сотрудничество при модернизации всей отечественной промышленности

Президент России Владимир Путин заявил о важности использования имеющихся возможностей в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) для модернизации всей отечественной промышленности, сообщает 6 ноября пресс-служба Кремля.

«Имеющиеся возможности в сфере ВТС важно использовать для модернизации и обновления всей отечественной промышленности, поддержки науки, формирования мощного технологического потенциала в интересах динамичного развития страны», — сказал Путин в ходе заседания комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами.

По его словам, объем экспортных поставок российской продукции военного назначения находится на стабильно высоком уровне и составляет порядка $15 млрд.

«Мы продолжим пристально следить за тенденциями мирового рынка вооружений, предлагать нашим партнёрам новые гибкие, удобные формы сотрудничества. Это тем более важно в нынешних условиях, когда наши конкуренты прибегают часто к недобросовестным методам борьбы: пытаются давить, шантажировать покупателей, в том числе с использованием санкционных мер политического характера, чтобы навязать свою военную технику, даже если она выше по цене и уступает нашей технике по качеству», — добавил президент.

Как отметил Путин, Россия строго соблюдает международные нормы и принципы в этой сфере, а поставки техники производятся исключительно в интересах безопасности, обороны и борьбы с терроризмом.