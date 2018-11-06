Жители Сестрорецка хватились песка, который «пропадает» с Офицерского пляжа. В администрации обещают досыпать

Жители Курортного района Петербурга недовольны общественной зоной, которую обустраивают рядом с озером Сестрорецкий Разлив. По их мнению, дорожки и помосты «съедают» песчаный берег и лишают возможности загорать.

Автор: Анна Шушпанова/vk.com

Как сообщили «Фонтанке» активисты 6 ноября, на грани уничтожения оказался пляж «Офицерский», на котором уже некоторое время замечены активные строительные работы. Новую зону отдыха за 9 млн рублей районная администрация анонсировала в июле, проектно-сметную документацию разработали ещё год назад. Проект обещает шатер на деревянном настиле, волейбольную площадку, новое оборудование и освещение.

«Теперь песка, где можно было бы загорать, не осталось совсем. На картинке, которую продемонстрировали жителям в качестве проекта, масштаб искажен и площадь свободного песка выглядит значительно большей. Кроме того, песок с пляжа у воды забрали, чтобы насыпать его в том месте, где находятся помосты», – пишет активистка Анна Шушпанова. Она добавляет, что, согласно информационному плакату, этот «апокалипсис» должны были уже сдать.

В администрации объяснили, что подводить итоги преждевременно. Строительные работы начали позже запланированного в том числе из-за чемпионата мира по футболу. При этом облагораживают зону в два этапа. Первый, за который сделали основания под настилы, провели электричество, а также проложили трубы для водоснабжения и водоотведения, практически закончен. Второй начнётся после холодов и предположительно будет завершён в апреле 2019 года.

«Песок мы никуда не забираем. Мы отказались от бурения и подняли уровень самой площадки, поэтому кажется, что песка мало. К лету довезём, и можно будет загорать», – рассказал начальник отдела благоустройства администрации Сергей Кузнецов. Он подчеркнул, что въезды для маломобильных групп населения ещё не установлены – ими будет оборудован центральный вход на пляж.