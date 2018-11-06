СМИ: В Израиле родственников «короля бриллиантов» Леваева заподозрили в контрабанде из России

Шестерых подозреваемых в контрабанде крупной партии алмазов из России задержала израильская полиция. Незаконно ввезённые в страну драгоценные камни оценили в 300 миллионов шекелей (81,5 миллиона долларов).

Об этом 6 ноября пишет РБК со ссылкой на местные СМИ. По неподтвержденным данным, среди задержанных оказались сын и брат израильского и британского бизнесмена миллиардера Льва Леваева, которого называют «королем бриллиантов». Как полагает следствие, незаконные операции проводились в течение последних двух лет.

Полиция начала расследование, после того как в 2017 году израильские таможенники нашли в багаже пассажира из России партию алмазов. Расследование показало, что драгоценные камни добыты на месторождении за пределами РФ, но после доставлены на российское предприятие. Затем их планировалось вывезти в Израиль. Задержанный согласился сотрудничать с полицией и рассказал обо всех членах сети.

Пятеро подозреваемых по делу работают на подразделения LLD Diamonds в России и Израиле. Еще один был топ-менеджером этой компании до 2011 года, а сейчас владеет одним процентом акций LLD Diamonds. По версии полиции, сын и брат Леваева были напрямую связаны с организацией контрабанды и сбытом.

В компании Леваева обвинения опровергли и выразили надежду, что инцидент будет исчерпан, а все подозрения окажутся беспочвенными.

По версии Forbes, Леваев, известный как «король бриллиантов», занимает 2124-е место во всемирном списке миллиардеров. По данным на ноябрь 2018 года, его состояние составляет $1 млрд.