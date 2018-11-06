Московского школьника, дома у которого нашли СВУ, отправили в изолятор. Суд не внял доводам прокурора, адвоката, родителей и самого подозреваемого

Положительные характеристики, из-за сбора которых суд столицы отложил рассмотрение ходатайства о заключении под стражу восьмиклассника, якобы собравшего бомбу, не помогли ему избежать ареста. О мере пресечения, не связанной с лишением свободы, в том числе просила прокуратура.

Как сообщает пресс-служба Пресненского районного суда, школьника на заседании 6 ноября изолировали почти на месяц. В СИЗО он пробудет до 2 декабря. Суд отклонил ходатайства прокурора и защиты подозреваемого о мере пресечения, с лишением свободы не связанной. Обвинения юноше еще не предъявлены, в камеру ученик 2004 года рождения отправился в статусе подозреваемого.

Знакомого с «архангельским террористом» подростка задержали 2 ноября после обыска в его квартире. Оперативники ФСБ и Центра «Э» нашли там запчасти для СВУ, флешки, блокнот с записями. Уголовные дела были возбуждены по двум статьям – хранение взрывчатки и ее изготовление, оба в составе группы. На следующий день, 3 числа, суд взял паузу. Защита просила о сборе положительных характеристик на подростка.

Предположительно, подозреваемый был последним, кому позвонил 17-летний анархист из Архангельска перед самоподрывом утром 31 октября в здании УФСБ. Погиб только сам подрывник, уголовное дело было возбуждено по статье «Терроризм».