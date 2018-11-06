Затонувший в Мурманске плавучий док получил трещины при ударе о дно

Повреждение корпуса при ударе о дно получил плавучий док ПД-50, затонувший в результате аварии на 82-м судоремонтном заводе в Мурманске.

Об этом пишет «Медуза» со ссылкой «Интерфакс» 6 ноября. При первичном осмотре корпуса водолазы нашли трещины.

«Это неудивительно, учитывая массу дока и его возраст», — отметил источник агентства. Именно поэтому до сих пор не принято решение, поднимать док со дна или нет.

Ранее в Объединенной судостроительной корпорации заявили, что происшествие с плавучим доком не отразится на сроках возврата в строй авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

Затопление плавучего дока ПД-50 произошло в ходе плановых ремонтных работ крейсера «Адмирал Кузнецов» в Мурманске 30 октября. По версии следствия, к ЧП привело «нарушение правил технической эксплуатации». СМИ писали, что причиной трагедии мог стать перебой в подаче электроэнергии, из-за чего цистерны плавдока переполнились, и он резко ушел под воду.

Пострадали пять человек. Четырёх работников удалось извлечь из воды. С признаками обморожения они были доставлены в медицинское учреждение. Один человек считается пропавшим без вести. Следственный комитет возбудил в связи с произошедшим уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).