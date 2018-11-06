ОСАГО на 10 млн руб.: правительство России дает дорогу беспилотникам, но не всем и не везде

Беспилотные автомобили официально появятся на российских дорогах в марте 2019 года, пока только в Москве и Татарстане, где пройдёт трёхлетний эксперимент. Как пишет 6 ноября «Коммерсантъ», Минпромторг разместил на regulation.gov.ru проект постановления правительства РФ «О проведении эксперимента по опытной эксплуатации на автодорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств» с 1 марта 2019 года по 1 марта 2022 года.

На дорогу выпустят не всякий беспилотник. Компания – владелец машины должна иметь уставный капитал не менее 100 миллионов рублей. Самому автомобилю необходимы:

системы для «непрерывной видеорегистрации действий водителя и окружающей дорожно-транспортной обстановки»;

страхующий водитель, не вмешивающийся в управление;

кнопка для «активации и деактивации автоматизированной системы вождения», которую водитель сможет нажать, не отстегивая ремней безопасности;

ОСАГО на сумму не менее 10 миллионов рублей либо сумма на депозите нотариуса или в банке для выплаты пострадавшим в случае ДТП.

Заявки у желающих участвовать в эксперименте принимает государственный научный центр ФГУП НАМИ. Документ должен содержать перечень беспилотных автомобилей (не более 200 в одном регионе) и список страхующих водителей со стажем не менее трех лет. НАМИ проведёт испытания и выдаст свидетельство о соответствии автомобиля требованиям безопасности. Затем машину надо будет зарегистрировать в ГИБДД с отметкой о том, что в конструкцию внесены изменения для проведения «правового эксперимента».

Эксперты критикуют этот проект, пишет издание. По их мнению, постановление готовится в интересах крупных компаний, таких, как, например, «Яндекс», а небольшие стартапы участвовать не смогут.

За рубежом автономный транспорт тестируют уже давно (и он не раз попадал в аварии, в том числе смертельные). Российские власти пока обсуждают возможность его допуска на дороги.

В России экспериментальный беспилотник на базе Toyota Prius есть у «Яндекса», беспилотные электробусы «Шатл» и «Матрешка» – у КамАЗа/НАМИ и Volgabus соответственно. Проект беспилотной «Газели» недавно анонсировал ГАЗ. С 2014 года по поручению президента Владимира Путина правительство реализовывает национальную технологическую инициативу «Автонет» – государственный план до 2035 года по развитию технологий беспилотных авто и электромобилей с финансированием свыше 50 миллиардов рублей, напоминает «Коммерсантъ».