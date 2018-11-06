Глава фонда доверительного управления Платон Магута отправлен в колонию на пять лет. Он не вернул деньги состоятельным клиентам из Петербурга

Известный петербургский предприниматель Платон Магута приговорен к пяти годам колонии за махинации с частными инвестициями, переданными в доверительное управление. Еще пару лет назад Магута производил фурор на рынке одноразовых вешалок для химчисток.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 6 ноября, гендиректор управляющей компании «Фонд Магута» признан виновным в двух эпизодах мошенничества. В 2014 году он принимал потенциальных клиентов в офисе бизнес-центра «Золотая долина» на площади Карла Фаберже, приоткрывал им секреты успеха финансовых операций по купле-продаже иностранной валюты и других активов, предлагал доверительно инвестировать в свой фонд евро, доллары, британские фунты, иены, золото, недвижимость и обещал доход.

Красногвардейский районный суд установил, что один клиент передал Магуте 1,5 млн рублей и не получил ничего взамен, второй – 3,6 млн и тоже остался с носом.

«Магута вину не признал. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на пять лет в колонии общего режима. Гражданские иски судом удовлетворены», – сообщили в пресс-службе судов Петербурга.

Никита Магута выступал экспертом в области доверительного управления капиталом, его мнения можно встретить в федеральных СМИ и на «Фонтанке». В 2017 году «Деловой Петербург» сообщал о новом проекте Магуты, хотевшего захватить рынок производства одноразовых вешалок для химчисток. Бизнес, судя по отчетности компании «МПС», шел в гору. Рентабельность предприятия составляла 33 процента.