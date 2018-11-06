Реанимированный спутник вывели из орбитальной группировки "Глонасс"

Спутник "Глонасс-М" №734, который выходил из строя в апреле текущего года, а затем был реанимирован, вывели из состава группировки ГЛОНАСС (глобальная навигационная спутниковая система).

Об этом 6 ноября сообщает Информационно-аналитический центр координатно-временного обеспечения (ИАЦ КВНО) ЦНИИмаш.

"По сообщению Центра управления системой ГЛОНАСС прекращены все работы с космическим аппаратом "Глонасс-М" №734 (5-ая точка). Аппарат выведен из состава орбитальной группировки ГЛОНАСС", — говорится в сообщении.

Спутник "Глонасс-М" №734 выходил из строя 19 апреля, тогда у него пропал навигационный сигнал. Аппарат находился на орбите девять лет при гарантированном сроке активного существования в семь лет. Позднее неисправный спутник удалось реанимировать.

Тем не менее, на замену "Глонассу-М" №734 был отправлен еще один космический аппарат.

Сейчас, по данным ИАЦ КВНО, в составе группировки 26 аппаратов "Глонасс" (№734 не входит в это число). Из них 24 используются по назначению, один на этапе летных испытаний, и еще один на этапе ввода в систему.