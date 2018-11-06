В Купчино колесо уехало от трактора и разбило стекло троллейбусу

«Оригинальной аварией» и «эпик фейлом» назвали очевидцы происшествие во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Там троллейбус выбыл из строя после столкновения с колесом.

Это произошло 6 ноября около 11:45 на пересечении Будапештской улицы и улицы Димитрова. Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», троллейбус маршрута №39, направлявшийся в сторону станции метро «Купчино», стоял на остановке «Улица Димитрова», когда у проезжающего мимо трактора отсоединилось колесо и ударилось в троллейбус. Повреждены кабина со стороны водителя и зеркало заднего вида. Люди не пострадали.

Задержки троллейбусного движения не было, отмечают в «Горэлектротрансе». Общественный транспорт объезжал участников ДТП. Спустя некоторое время повреждённая машина своим ходом уехала в парк на ремонт.

«Колесо подпрыгнуло, походу, при ударе и отрикошетило в зеркало и стекло», – пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Это было, наверное, эпично, если тяжеленное колесо умудрилось свернуть зеркало, висящее на двухметровой высоте, – отмечают в комментариях. – С каждым разом аварии все оригинальнее».

Среди предыдущих «оригинальных» аварий назовём столкновение кареты и велосипедиста на Дворцовой площади, а также «паровозик» на Стачек, в котором одна из машин запрыгнула на другую.

ДТП с колёсами хоть и выглядят комично, но бывают весьма серьёзными. Так, в марте этого года в городе Энгельсе Саратовской области травмы получила школьница. Колесо на ходу отвалилось от машины скорой помощи и, продолжив движение, задело на обочине 16-летнюю девочку.

1 ноября в Москве колесо, уехавшее от грузовика, влетело в женщину, шедшую по обочине к такси. Удар оказался смертельным.