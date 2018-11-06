Под Екатеринбургом торжественно открыли водовод. Пластиковую трубу закапывали четыре года, колонки на экстренный случай будут строить столько же

Спустя четыре года после коммунальной аварии в городе Сухой Лог Свердловской области местная администрация в чистом поле торжественно открыла водовод. Жителям при этом пообещали на экстренный случай поставить колонки с питьевой водой. Их установка запланирована на 2022 год.

Как сообщает местное издание 66.ru, с торжественной речью на открытии выступил областной министр ЖКХ Николай Смирнов. На церемонии в поле между Камышловом и Сухим Логом чиновники открыли краны и пустили воду по новой, пластиковой трубе. Смирнов благодарил сварщиков, которые четыре года назад на морозе экстренно ремонтировали дефектную трубу, на работы у них ушло 2,5 недели, все это время горожане жили с пустыми кранами. Тогда же, в 2014 году, была начата реконструкция. 21 километр труб меняли четыре года, из бюджета на это было выделено 300 миллионов рублей. Теперь, уверены чиновники, в Сухом Логе благодаря «профессионалам и патриотам» не существует проблем с водой.

Как уточняет издание, в этом году местные власти запланировали на случай «чрезвычайной ситуации» поставить в городе колонки с питьевой водой. Воспользоваться ими жители смогут не раньше 2022 года, еще через четыре года.