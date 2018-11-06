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ЖКХ
06.11.2018 13:45
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Под Екатеринбургом торжественно открыли водовод. Пластиковую трубу закапывали четыре года, колонки на экстренный случай будут строить столько же

Спустя четыре года после коммунальной аварии в городе Сухой Лог Свердловской области местная администрация в чистом поле торжественно открыла водовод. Жителям при этом пообещали на экстренный случай поставить колонки с питьевой водой. Их установка запланирована на 2022 год. 

Под Екатеринбургом торжественно открыли водовод. Пластиковую трубу закапывали четыре года, колонки на экстренный случай будут строить столько же

Как сообщает местное издание 66.ru, с торжественной речью на открытии выступил областной министр ЖКХ Николай Смирнов. На церемонии в поле между Камышловом и Сухим Логом чиновники открыли краны и пустили воду по новой, пластиковой трубе. Смирнов благодарил сварщиков, которые четыре года назад на морозе экстренно ремонтировали дефектную трубу, на работы у них ушло 2,5 недели, все это время горожане жили с пустыми кранами. Тогда же, в 2014 году, была начата реконструкция. 21 километр труб меняли четыре года, из бюджета на это было выделено 300 миллионов рублей. Теперь, уверены чиновники, в Сухом Логе благодаря «профессионалам и патриотам» не существует проблем с водой. 

Как уточняет издание, в этом году местные власти запланировали на случай «чрезвычайной ситуации» поставить в городе колонки с питьевой водой. Воспользоваться ими жители смогут не раньше 2022 года, еще через четыре года.

 

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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