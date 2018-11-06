Глава Апшеронского района Кубани, где из-за разгула стихии погибли люди, ушел в отставку

Глава Апшеронского района Краснодарского края, где стихия унесла человеческие жизни, Роман Герман, ушел в отставку. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации 6 ноября.

Герман написал заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию.

Ранее губернатор Вениамин Кондратьев порекомендовал чиновнику уйти в отставку из-за плохой организации работы в период наводнения.

На прошлой неделе Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность» в отношении пока неустановленных чиновников Апшеронского района. Как считает следствие, подозреваемые своевременно не оповестили о ЧС и не организовали эвакуацию жителей Хадыженского городского и Кабардинского сельского поселений. Во время наводнения погибли трое пожилых мужчин и пенсионерка. Также по факту их гибели было возбуждено уголовное дело по 109-й статье – причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

Стихия обрушилась на регион 26 октября. Количество пострадавших превысило 300 человек, погибло, по последним данным, 14 местных жителей. Затопленными оказались 2365 домов, разрушены или повреждены 3 моста и два отрезка железнодорожного полотна. Своего жилья полностью лишились почти 350 человек. Ущерб от наводнения оценили в два миллиарда рублей.