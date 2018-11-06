Место "политического" замполпреда в СЗФО займет 35-летний сотрудник Администрации президента

В полномочном представительстве президента по Северо-Западу новый заместитель. Информацию об этом «Фонтанке» 6 ноября подтвердили несколько собеседников в различных органах власти.

По данным наших источников, за внутреннюю политику на Северо-Западе со 2 ноября отвечает Вадим Леонтьев. Распоряжение о его назначении в полпредство было издано за подписью главы Администрации президента Антона Вайно.

Вадим Леонтьев родился в 1983 году. С 2012 года трудился в аппарате полпредства Центрального федерального округа под началом Александра Беглова. В сентябре 2018 года был переведен в Администрацию президента курировать Центральный Федеральный и Северо-Западный федеральный округа. Работу в структурах Кремля он начал в возрасте 28 лет.

Напомним, что ранее за политику в полпредстве отвечала Любовь Совершаева. Распоряжением от 2 ноября она была отправлена в отставку в связи с переходом на новую должность. По информации «Фонтанки», Совершаева может начать работу в Смольном.