Спецназ ФСБ задержал бывшего полицейского из Петербурга. Он переквалифицировался в «решальщика»

Бывший сотрудник петербургской полиции и его подруга арестованы в Великом Новгороде спецназом ФСБ. По версии обвинения, они выступали посредниками при подкупе действующих правоохранителей.

Как сообщает Следственный комитет Новгородской области 6 ноября, экс-полицейский и знакомая получили от индивидуального предпринимателя 500 тысяч рублей в виде взятки за принятие решения по уголовному делу. В новгородской прокуратуре уточняют, что коммерсанта официально хотят привлечь к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов.

«При передаче взятки обвиняемые были задержаны», – уточняют в следствии.

Суд Великого Новгорода арестовал бывшего полицейского и знакомую. Дело возбуждено по статье 291.1 «Посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере».