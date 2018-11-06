В Группе «Эталон» поздравили 9000-го покупателя с начала года

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»

Группа «Эталон» поздравила своего 9000-го покупателя с начала года на два месяца раньше, чем в прошлом году. Традиционное торжественное поздравление состоялось 2 ноября 2018 года в ЖК «Эталон-Сити».

Почетный 9000-й покупатель Виктор Викторович приобрел для своей семьи трехкомнатную квартиру с отделкой и машино-место в подземном паркинге в одной из башен «Токио», которые готовятся к вводу в эксплуатацию.

Глава семьи Виктор Викторович делится: «Я сам строитель, и мне сложно угодить. «Эталон-Сити» понравился обилием зелёных зон на территории и вокруг комплекса, яркой архитектурой. Объект подкупил высоким качеством строительства, материалов, а главное — мы взяли квартиру с отделкой, значит, будем избавлены от утомительного ремонта».

Юбилейного покупателя поздравил коммерческий директор Московского территориального управления Группы «Эталон» Василий Фетисов: «Я знаю, что вы приобрели квартиру с отделкой, поэтому желаем вам скорейшего новоселья, и пусть в вашем доме всегда будет душевно и радостно. А комфорт и красоту вокруг мы вам обеспечим».

По традиции юбилейному покупателю вручили памятные подарки: кофемашину, книги основателя Группы «Эталон» Вячеслава Заренкова, букет цветов и символ Компании – Рыжего Кота.

ЖК «Эталон-Сити» расположен в ЮЗАО, вблизи природно-исторического парка «Битцевский лес» и Бутовского лесопарка. Этот район – один из самых современных и благоустроенных в Москве, с развитой социально-бытовой инфраструктурой. Помимо жилых объектов на территории комплекса будут расположены торговый комплекс, фитнес-центр с бассейном, спортивные площадки, школа и детский сад.

Отличительная особенность ЖК «Эталон-Сити» – яркая архитектура от бюро SPEECH и собственный ботанический сад. Каждый дом в «Эталон-Сити» обладает своим «лицом», символизирующим тот или иной город. «Визитной карточкой» комплекса стали фасады, воспроизводящие силуэты и планы самых интересных городов мира, таких как Нью-Йорк, Чикаго, Барселона, Монако. Помимо фасадных решений тематика получила свое развитие в отделке общественных зон и ландшафтном дизайне окружающих пространств.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Эталон-Сити», застройщик ООО «Дайкар», проектная декларация на сайте http://www.etalon-invest.com/objects/moscow/etalon-siti/