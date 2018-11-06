Пар из аварийной трубы ограничил видимость на Херсонской, а аварийные работы - движение

Коммунальная авария в центре Петербурга ограничила движение в Херсонском проезде днем 6 ноября. Отважные автомобилисты в зоне аварии едут практически при нулевой видимости.

Об аварии в соцсетях сообщили очевидцы. Как уточнили в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», в полдень дала течь труба возле дома 2-а в Херсонском проезде. Сейчас прорыв локализован, ремонтные работы ограничили движение в зоне заезда на территорию хлебозавода. На теплоснабжении они не скажутся.

Судя по видеозаписи в группе «ДТП и ЧП», отрезок пути на Херсонской автомобилистам приходилось преодолевать в плотных клубах пара. О неразумности таких маневров напомнили в компании – ехать или идти по затопленным улицам опасно для жизни.

С начала отопительного сезона в Петербурге было уже два смертельных случая, когда молодые люди сварились в подвале кафе «Типичный Питер». Еще один человек серьезно пострадал, провалившись в промоину с кипятком в Колпино.