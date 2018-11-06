Госдума одобрила законопроект, позволяющий гражданам общаться с приставами через портал госуслуг

Госдума ФС РФ 6 ноября приняла в первом чтении законопроект, согласно которому документы от Федеральной службы судебных приставов могут направляться гражданам не только по почте в бумажном виде, но и (в случае их согласия) в личный кабинет портала государственных услуг, а также в виде sms. Авторами инициативы выступили депутаты от "Единой России" во главе с вице-спикером Ириной Яровой, сообщает сайт нижней палаты российского парламента.

Документ, в частности, предусматривает "возможность извещения лиц, участвующих в исполнительном производстве, о совершении тех или иных действий в рамках исполнительного производства путем отправки им sms-сообщения или размещения соответствующей информации в их личном кабинете на едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)", говорится в сопроводительных материалах. Согласие гражданина на получение sms-сообщения должно быть подтверждено распиской, в которой также должен быть указан номер его мобильного телефона, на который необходимо направлять извещение. Если человек пожелает получать уведомления через портал госуслуг, он должен будет подтвердить свое согласие на это путем написания заявления оператору портала госуслуг.

В законопроекте оговаривается возможность в порядке, установленном правительством РФ, "направления лицу, являющемуся стороной исполнительного производства, постановлений и иных документов судебного пристава, а также направления таким лицом заявлений, ходатайств и иных документов в рамках исполнительного производства судебному приставу-исполнителю через личный кабинет на ЕПГУ".