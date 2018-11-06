Активисты пригласили Беглова на разговор. Врио губернатора просят спасти от уничтожения 60 петербургских парков и скверов
Представители «Зелёной коалиции» в прямом эфире записались на приём к временно исполняющему обязанности губернатора Петербурга. Обсудить проблемы зелёных территорий надеются до второго чтения закона «О зеленых насаждениях общего пользования» (ЗНОП).
Как рассказали «Фонтанке» организаторы акции, утром 6 ноября обращение в Смольный подали 15 координаторов инициативных групп, которые входят в «Зелёную коалицию». Параллельно с подачей документов они рассказали о наболевших вопросах, к которым хотят привлечь внимание Александра Беглова.
«На Васильевском острове это парк в устье реки Смоленки, в Красногвардейском районе – парк «Малиновка». Центральный район выступает против строительства в последнем сквере, а во Фрунзенском борются против торгового центра на месте парка Интернационалистов. И так 60 точек по всему городу», – говорит лидер «Красивого Петербурга» Красимир Врански. По его словам, строительная техника угрожает не всем – часть зелёных зон находится в плачевном состоянии и нуждается в благоустройстве.
«В Петербурге поменялся губернатор, и мы очень хотим, чтобы он обратил внимание на проблему застройки зелёных зон города», – добавляет координатор инициативной группы против застройки парка Интернационалистов Павел Швец. Внимание врио губернатора, как рассчитывают активисты, поможет одобрить поправки к закону о ЗНОП, которые они внесли через депутатов.
Справка:
Законопроект о корректировке зон зелёных насаждений общего пользования в Законодательном собрании в первом чтении утвердили 3 октября. Документ исключает из территорий ЗНОП 41 участок. В частности, чиновники предполагают уменьшить сквер у кинотеатра «Современник» на проспекте Науки, «порезать» зеленые насаждения в сквере на проспекте Народного Ополчения близ братских захоронений и сократить Полежаевский парк на 3 га. 1 ноября депутат Борис Вишневский сообщил, что фракция «Яблоко» на основе обращений инициативных групп подала 82 поправки к законопроекту.