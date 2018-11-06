Любовь Совершаева покидает полпредство. Ее ждут в Смольном

Заместитель полпреда по СЗФО Любовь Совершаева покидает полпредство. По данным «Фонтанки», ее увольнение с поста было одобрено главой администрации президента Антоном Вайно 2-го ноября.

По информации «Фонтанки», увольнение связано с переходом на работу в Смольный, в администрацию врио губернатора Александра Беглова.

После ухода Александра Беглова с должности полпреда, Совершаева руководила аппаратом полномочного представителя.

В биографии Любови Совершаевой работа и в качестве чиновника (она была вице-губернатором Ленобласти, работала в полпредстве в начале двухтысячных, и вернулась туда в 2013-м), и в качестве финансиста (председатель совета директоров ООО «Инвестиционная Компания Аброс», дочерней структуры банка «Россия», одним из главных акционеров которого является Юрий Ковальчук), и как медиаменеджера.

Совершаева хорошо знакома с Владимиром Путиным и с другими выходцами из петербургской мэрии в столичной власти. С 1991 по 1996 г. она работала в Смольном, в комитете по управлению городским имуществом.

В 1996 году Любовь Совершаева была назначена вице-губернатором Ленинградской области. С августа 2000 года занимала должность заместителя полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе. Из полпредства она ушла в 2006 году и вскоре вступила в должность председателя совета директоров ООО «Инвестиционная Компания Аброс», а затем, в декабре 2006-го, и председателя совета директоров РЕН ТВ. В 2007 году ее избрали на пост председателя совета директоров Пятого канала.

Причем совет директоров Пятого канала Совершаева возглавила после того, как в результате эмиссии и перераспределения акций «Пятерки» у администрации города осталось лишь 6,3 процента акций телеканала. А крупнейший и единственный блокирующий пакет акций в 35% получили структуры банка «Россия».

Фактически Совершаева представляла интересы банка «Россия» в медиабизнесе: сначала в качестве председателя совета директоров РЕН ТВ, затем, после того как город продал банкирам большую часть акций Пятого канала, – в качестве председателя совета директоров «Пятерки». Позже она возглавила и совет директоров Национальной медиагруппы, после того как банк «Россия» консолидировал в ней свои медиаактивы.

В 2013 году Совершаева возвращается в полпредство в качестве заместителя, где работает при трех полпредах – Владимире Булавине, Николае Цуканове и Александре Беглове. Официально курирует экономику региона, но на самом деле в круг ее полномочий входит и региональная политика. Причем при первых двух из тройки полпредов эксперты рейтингов влиятельности «Фонтанки» называли ее едва ли не более влиятельным человеком в регионе, чем сам полпред, и именовали правой рукой Юрия Ковальчука.