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Бизнес
06.11.2018 16:14
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«Кировский завод» не пустили в первый класс. Но завод по сжижению газа в порту будет

«Кировский завод» хочет строить завод по сжижению природного газа в Большом порту Санкт-Петербург.

«Кировский завод» не пустили в первый класс. Но завод по сжижению газа в порту будет

Роман Пименов/Интерпресс

ООО «Кировский завод Газовые технологии» не намерено отказываться от планов строительства в порту Петербурга комплекса СПГ – но масштабы проекта придется сократить, заявили «Фонтанке» на заводе. Хотя в конце октября комиссия по землепользованию и застройке отказала ООО «Кировский завод Газовые технологии» в повышении класса опасности на принадлежащем ему в петербургском порту земельном участке. 

Холодильники не взрываются

«Кировский завод» – единственный в Большом порту Санкт-Петербург обладает совокупностью факторов, позволяющих построить установку по сжижению природного газа. У него есть труба с необходимыми пропускной способностью и давлением, причал, на котором довольно давно занимаются бункеровкой судов, есть железнодорожные и автомобильные подъезды к этому причалу.

Но у этой медали имеется и оборотная сторона: обращение ООО «Кировский завод Газовые технологии» (КЗГТ) в Комитет по градостроительству и архитектуре с предложением присвоить соответствующему земельному участку 1-й класс опасности вызвало бурную реакцию. Обращение пришлось к подготовке постановления городского правительства о внесении изменений в Правила землепользования и застройки, поэтому профильная комиссия среагировала почти молниеносно. В последних числах октября в 1-м классе опасности было отказано. 

Фото: коллаж/публичная кадастровая карта//Яндекс.Карты

По словам присутствовавшего в качестве эксперта на заседании комиссии по землепользованию и застройке руководителя Центра экспертиз ЭКОМ Александра Карпова, «Кировскому заводу» отказали не в связи с потенциальной опасностью будущей установки, а из-за размаха замысла.  

– Они предложили изменить класс опасности на своем участке, что невозможно – предельные параметры устанавливаются не для отдельных участков, а для зон, на которых они расположены. Но присваивать всей зоне промышленно-деловой застройки в границах Петербурга 1-й класс опасности точно никто будет. «Кировскому заводу» следует обратиться с запросом об отклонении от предельных параметров для конкретного участка. Тогда решение комиссии, возможно, будет другим, – сказал Александр Карпов. 

В начале ноября с корреспондентом «Фонтанки» встретился директор КЗГТ Владимир Коробейников. Разговор он начал с необычного для руководителя такого уровня признания: он испытал культурный шок. 

– Прочитав про наш проект в Интернете, я почувствовал себя террористом, который хочет подложить в центре Петербурга взрывное устройство. Я очень прошу: объясните, пожалуйста, читателям, что это не так, – сказал он. – Сжиженный природный газ – это не газ под давлением. Он сжижается путем теплообмена с хладоносителем, а сама установка представляет собой большой холодильник. Холодильники не взрываются!

По словам Владимира Коробейникова, отказ комиссии по землепользованию и застройке присвоить участку, на котором предполагается сооружение установки СПГ, 1-го класса опасности, вовсе не означает закрытие проекта. Ведь у данного участка уже есть вполне законный 2-й класс опасности. А разница между классами заключается в ширине защитной зоны – 1-й класс предусматривает 1000 метров, 2-й – 500. Для будущей установки по сжижению природного газа 2-й класс опасности означает, что объем резервуаров для хранения СПГ не может превышать 250 кубометров, но вовсе не означает крест на проекте. 

– Мы завершаем предпроектную подготовку объекта, и обращение в КГА было одним из рабочих моментов – необходимо понимать, на какие параметры установки можно рассчитывать. Теперь ясно: 2-й класс опасности, резервуары не более 250 кубометров и 500 метров защитная зона. Ничего плохого не произошло, – говорит директор КЗГТ. 

Безнадежно отстали

Установка по сжижению природного газа, полноценное проектирование которой начнется в первом квартале 2019 года, считается малотоннажной – она будет производить примерно 200 000 тонн СПГ в год. Гиганты – терминал ОАО «Ямал СПГ» (входит в группу «Новатэк») в порту Сабетта и проект «Сахалин-2», управляемый Sakhalin Energy (владельцы «Газпром» и Shell) – могут производить более чем по 10 и 15 миллионов тонн СПГ в год соответственно. Но они географически далеки от крупных городов, поэтому вопрос об опасности (или ее отсутствии) производства сжиженного природного газа в Петербурге актуален. 

– Установка по сжижению природного газа не опаснее аммиака, который используется в обычных бытовых холодильниках. Можно, конечно, предположить, что какой-нибудь террорист захочет взорвать такую установку – но предположить можно что угодно, и это не вопрос экологии. С точки зрения экологии сжижение природного газа намного полезнее, чем, например, его очищение путем сжигания тяжелых фракций факельным способом, – сказал «Фонтанке» руководитель Северо-Западной общественной экологической организации «Зеленый Крест» Юрий Шевчук.   

Спрос на сжиженный газ связан не только с тем, что он раза в четыре дешевле традиционных видов топлива – нефтепродуктов. Имеется и макроэкономическая составляющая, которая касается именно нашего региона: с 2015 года, согласно международной конвенции MARPOL, судоходные компании обязаны использовать в Балтийском море топливо с содержанием серы до 0,1% . Большинство мазутов таким требованиям не удовлетворяет, но им отлично удовлетворяет сжиженный природный газ. 

Сегодня судов, работающих на СПГ, становится все больше, в Финском заливе они бункеруются в основном в портах прибалтийских стран, ввиду отсутствия возможности бункеровать их в наших портах. Между тем рынок бункеровки судов в Большом порту Санкт-Петербург оценивается примерно в 800 миллионов долларов в год – это суда, которые пока ходят на традиционных мазутах. И это тот самый рынок, который при переходе судов на СПГ отберут у России имеющие порты в Финском заливе и соответствующие технологии иностранные государства. 

Надувание щёк или коммерция

Кроме бункеровки, наш насыщенный портовыми мощностями регион лишен технической возможности экспорта сжиженного природного газа – ввиду практически полного отсутствия оборудования и установок по его производству. Такова ситуация сейчас, но она должна измениться в ближайшем будущем. 

В северо-западном регионе сжиженный природный газ в очень небольших количествах  производят маленькие заводы подконтрольной «Газпрому» компании «Криогаз» в Кингисеппе (10 000 тонн в год) и в Пскове (23 000 тонн в год). Кроме того, «Криогаз» строит заводы по производству СПГ в Петрозаводске (100 000 тонн в год), в Калининграде (150 000 тонн в год) и в порту Высоцк (660 000 тонн в год). Летом 51% долей проекта в Высоцке выкупил «Новатэк». Еще один проект принадлежит компании «СПГ Горская», которая строит в Петербурге завод мощностью 1,26 миллиона тонн в год – но об успехах этого проекта пока не слышно. На редакционный запрос в ООО «СПГ Горская» не отреагировали. 

В начале октября «Газпром» и англо-голландская Royal Dutch Shell подписали рамочное соглашение о технической разработке проекта «Балтийский СПГ» мощностью 10 миллионов тонн СПГ в год в порту Усть-Луга. Это заявка на третий в России завод-миллионник по производству сжиженного природного газа с собственными трубой, причалом и всем необходимым оборудованием. С ее появлением в России появится первый не северный экспортный коридор для «топлива будущего». Впрочем, сведения о продвижении проекта далее рамочного соглашения в открытые источники пока не поступали. 

Поэтому ближайшая реальная перспектива в портах Северо-Запада – появление первой очереди завода ООО «Криогаз-Высоцк» в порту Высоцк в начале 2019 года.

Директор ООО «Кировский завод Газовые технологии» Владимир Коробейников прекрасно знает этот расклад и понимает, в сколь серьезный бизнес пытается зайти. В его планах реализация произведенного СПГ, прежде всего, для бункеровки судов в Большом порту Санкт-Петербург – конкретно в акватории, которую занимает ООО «Феникс» в Бронке. Там к этому вполне готовы – не далее как в начале октября «Феникс» и ООО «Газпром газомоторное топливо» подписали меморандум о сотрудничестве в реализации СПГ-бункеровок. 

– На сегодняшний день судовладельцы заявили планируемый объём около 3000 тонн месяц. Бункеровка СПГ планируется с морской стороны, то есть с помощью корабля-бункеровщика. В настоящее время в порту Санкт-Петербург только линия UECC имеет суда с двигателями на СПГ, но к концу года такие суда появятся у линии Containerships. Проблема в том, что сначала надо создать инфраструктуру для бункеровки сжиженным природным газом, а потом уже появятся и суда с двигателями на нём. Поэтому сейчас спрос оценить сложно. Полагаю, петербургский рынок бункеровки СПГ в среднесрочной перспективе будет равен сегодняшнему рынку бункеровки тяжелым топливом. Если я правильно помню, то сегодня это около 1 миллиона тонн в год, – сказал «Фонтанке» исполнительный директор «Феникса» Алексей Шуклецов. 

Владимир Коробейников рассматривает и будущую возможность экспорта сжиженного газа, но планирует делать это не сам, а с помощью структур «Газпрома». Пока предполагается, что установка СПГ появится на территории «Кировского завода» в 2021 году – то есть позже начала работы терминала в порту Высоцк, но, скорее всего, раньше начала работы всего остального.

– Мне кажется, на Балтике нет особых перспектив по экспорту сжиженного природного газа. Во-первых, это связано с участием в них «Газпрома», который давно уже зарекомендовал себя неспособным сделать что-то путное в этой области, провалив несколько аналогичных проектов. Во-вторых, у меня есть сомнения в коммерческой рентабельности таких проектов именно в российской акватории Балтийского моря. Перевозка СПГ на танкерах рентабельна, лишь когда дистанция превышает 2000 морских миль, для чего следует выйти в Атлантический океан. Выход в него из Балтийского моря происходит через датские проливы, где крупные танкеры попросту не пройдут. Получается, сжиженный природный газ надо перегружать с мелких танкеров на крупные, например, в Роттердаме. Не думаю, что это эффективно на Балтике – только при субсидиях со стороны российского правительства. Но это надувание щек, а не коммерция. Более того, примерно до 2024 года в мире ожидается переизбыток СПГ. Что будет дальше – непонятно. Пока сжиженного газа больше чем достаточно, рынок Балтики занят, и выходить на него с нерентабельными проектами очень рискованно, – сомневается партнер консалтинговой компании «РусЭнерджи» Михаил Крутихин. 

Лев Годованник, «Фонтанка.ру» 

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