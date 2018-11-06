Новый путепровод на Колтушском шоссе начнут строить до Нового года

В декабре планируется заключить контракт на выполнение строительно-монтажных работ по возведению двухпутного виадука у станции Мельничный Ручей, на 39-м километре Колтушского шоссе во Всеволожске. Само же строительство должно начаться до Нового года. Об этом 6 ноября «Фонтанке» сообщили в пресс-службе дорожного комитета Ленобласти.

Конкурс на определение подрядчика был объявлен «Ленавтодором» в октябре. Стоимость работ оценивается в 1,5 миллиарда рублей. Окончание строительства намечено на 2022 год. Протяжённость путепровода составит 1,2 километра, расчётная скорость движения – 60 км/час, предусмотрены четыре полосы.

«У подрядчика не будет времени, что называется, на раскачку. Жители города давно ждали этот путепровод, поэтому наша задача – быстрыми темпами начать строительство. «Ленавтодору» как заказчику работ дано поручение ежедневно отслеживать прохождение всех этапов торгов», – отметил глава дорожного комитета Ленобласти Юрий Запалатский.

Новый путепровод призван значительно улучшить транспортную ситуацию во Всеволожске. Действующий железнодорожный переезд на перегоне Всеволожск – Мельничный Ручей, разделяющий город на две части, закрывается каждый час для пропуска поездов, притом что интенсивность движения на этом участке Колтушского шоссе достигает 20 тысяч автомобилей в сутки. Пробки здесь, как демонстрируют «Яндекс.Карты», собираются не только в часы пик, но и в дневное время. Летом ситуация осложняется из-за дополнительных электричек, которые курсируют от Финляндского вокзала в сторону садоводческих массивов.