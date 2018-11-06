Назначен начальник Северо-Западной таможни. Генерал-лейтенант Повод приедет на три года

Александр Повод

Начальник Федеральной таможенной службы Владимир Булавин подписал приказ о назначении руководителя Северо-Западного таможенного управления. Им стал генерал-лейтенант Александр Повод.

Как стало известно «Фонтанке», контракт с Поводом заключается на три года, до ноября 2021-го.

«Назначить в порядке перевода по службе с 12 ноября 2018 года генерал-лейтенанта таможенной службы Повода Александра Викторовича на должность начальника Северо-Западного таможенного управления с месячным окладом в соответствии с замещаемой штатной должностью, освободив от должности начальника Шереметьевской таможни», – говорится в приказе Булавина.

Повод будет получать повышенную зарплату за особые достижения в службе, в том числе как обладатель медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» и почетное звание «Заслуженный таможенник России».

Александру Поводу 54 года, уроженец Приморского края. В таможне с 1992 года. Работал в Хабаровске, Нижнем Новгороде, Москве. Шереметьевскую таможню возглавлял с 2011 года.

Предшественник Повода Александр Гетман был уволен по утрате доверия. Администрация президента вменила ему коррупционное правонарушение.