Британские аналитики насчитали в Лондоне 75 тысяч российских шпионов

Около половины из 150 тысяч россиян, проживающих в Лондоне, то есть до 75 тысяч, могут сотрудничать с российскими спецслужбами. Такие «сенсационные» данные приводит в своем докладе британское Общество Генри Джексона. Авторы работы также считают, что за последние восемь лет число непосредственно работающих в королевстве сотрудников спецслужб РФ увеличилось в пять раз, до 700 человек.

В докладе «Путин видит и слышит все: как российские спецслужбы угрожают Великобритании» говорится: не менее половины людей, числящихся на службе в российском посольстве, занимаются сбором секретных сведений. При этом разведка и контрразведка Великобритании в 52 раза меньше, чем российские органы, беспокоятся авторы.

В конце аналитики призывают британское правительство удвоить усилия по борьбе с угрозами со стороны России и в числе прочего закрыть доступ на заседания парламента тем СМИ, которые «принимают у себя российских шпионов».

Общество Генри Джексона основано в 2005 году при Кембриджском университете. Организация названа в честь соавтора поправки Джексона-Веника, запрещавшей поставки некоторых видов советской продукции в США из-за нарушений прав человека в СССР. Занимается коллектив исследованием британской внешней политики.