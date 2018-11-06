Setl City присужден знак «Надежный застройщик России 2018»

Setl City

Setl City получила одну из главных наград в сфере жилищного строительства – золотой знак общественного контроля «Надежный застройщик 2018». Торжественная церемония награждения состоялась 2 ноября во Дворце конгрессов в Стрельне.

Золотой знак присваивается строительным компаниям, которые соблюдают законные права дольщиков и все объекты которых имеют высокие показатели надежности. По каждому ЖК эксперты изучают проектную декларацию, права застройщика на земельный участок, разрешение на строительство, типовой договор на покупку квартиры. Сбор информации осуществляется из открытых источников и методом «тайный покупатель». В этот раз только в Северо-Западном федеральном округе на получение премии претендовали 26 компаний, а всего по России – более 240.

В прошлом году Setl City также стала обладателем золотого знака. А в текущем году участвовала в других конкурсах и была удостоена ряда почетных наград. Так, ЖК «Солнечный город» стал обладателем главного приза федеральной премии RREF Awards в номинации «Комфортная среда (регионы России)». Этот же жилой комплекс получил диплом первой степени на конкурсе «Лидер строительного качества-2018» в своей номинации. Элитный ЖК «Дом на Кирочной» признан победителем конкурса PROESTATE & CRE Federal Awards 2018 в категории «Жилая недвижимость. Регионы». ЖК «GreenЛандия» одержал победу в номинации «Проект года комфорт-класса, Ленинградская область» на конкурсе Move Realty Awards.

Эксклюзивным брокером проектов Setl City выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Солнечный город" – застройщик ООО "Сэтл Инвест", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/solnechnyi-gorod/ declarations

ЖК GreenЛандия-2 – застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте http://sc-soz.ru/

ЖК GreenЛандия – застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте https://www.spbrealty.ru/ buildings/greenlandiya/ documents

ЖК "Дом на Кирочной" – застройщик ООО "Ринова", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/dom-na-kirochnoi/declarations