Госдума одобрила поправки в КоАП. За вовлечение детей в протестные акции будут штрафовать на 50 тысяч

Штрафы для граждан за вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании могут составить от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Поправки в КоАП приняты Государственной думой ФС РФ в первом чтении 6 ноября. Об этом сообщает сайт нижней палаты российского парламента.

В соответствии с текстом поправок в КоАП «вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток».

Штрафы для должностных лиц, в случае окончательного одобрения законопроекта, могут составить от 50 тыс. до 100 тыс. рублей; на юридических лиц – от 250 тыс. до 500 тыс. рублей, говорится в пояснительной записке к документу.

Инициатива, как подчеркивается в пояснительной записке, «направлена на предупреждение участия несовершеннолетних в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, в том числе на недопущение причинения вреда их жизни, здоровью и развитию».

Авторами законопроекта выступила группа депутатов (всего 69 человек) от фракции «Единая Россия». Также инициатива получила одобрение федерального правительства.

Как отметил один из соавторов проекта закона член думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко, в последнее время фиксируется резкий рост участия несовершеннолетних в подобного рода акциях.

«Политиканы пытаются использовать в своих политических целях наших детей. Мы считаем, что этому нужно поставить преграду, и таким политическим дельцам нужно ударить по рукам», — заявил парламентарий.

По словам Евгения Ревенко, «нам нужна ответственная и национально ориентированная и созидающая молодежь».

Ранее один из авторов законопроекта депутат Госдумы Анатолий Выборный рассказал "Фонтанке", что штрафы нужны для защиты от уголовной ответственности самих нарушителей, и что инициатива связана с акцией 5 мая 2018 года "Он нам не царь", которую организовал Алексей Навальный.