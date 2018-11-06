После праздников срок оформления финской визы вновь сократился
Визу в Генеральном консульстве Финляндии в Петербурге сделают минимум за 10 дней, если подавать документы с 6 ноября. Об этом информирует визовый отдел дипмиссии.
На минувшей неделе срок оформления составлял до 13 дней.
Генконсульство называет следующие предполагаемые даты выдачи:
|Подача документов
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Выдача документов
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06.11
|16.11
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07.11
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19.11
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08.11
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20.11
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09.11
|21.11
Справка:
В 2017 году Финляндия рассмотрела 730 тыс. визовых заявлений от российских граждан, доля отказов обычно составляет примерно 0,2%.
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