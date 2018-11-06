Заместитель генерального прокурора Александр Гуцан подал в отставку. Увольнение однокурсника Медведева может быть связано с новым высоким постом

Замгенпрокурора России, выходец из Петербурга Александр Гуцан написал рапорт об увольнении. Отставка связана с его возможным карьерным ростом.

Как стало известно «Фонтанке» 6 ноября, Гуцан личным заявлением оформил уход из Генеральной прокуратуры, в которой на должности заместителя он проработал с 2007 года.

По данным собеседника в горпрокуратуре, отставка Гуцана не связана со здоровьем и кадровыми интригами внутри Генеральной.

«Это, можно сказать, перспективное увольнение», – уточнил собеседник.

Александр Гуцан// Александр Коряков/Коммерсантъ

В прокурорских кругах обсуждается возвращение 58-летнего Гуцана в Петербург, где он 31 год назад вместе с Дмитрием Медведевым окончил юрфак ЛГУ, проработал на прокурорских должностях до 2000 года, после чего уехал в Генпрокуратуру помощником заместителя по особым поручениям, а в 2005-2007 годах занимал должность замдиректора ФССП.

Пожалуй, самой очевидной для Гуцана должностью видится пост полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе. «Обмен» сотрудниками между Генеральной прокуратурой и полпредством – не уникальное явление. Нынешний замгенпрокурора Николай Винниченко работал полпредом в 2011-2013 годах.

В высокие круги Петербурга Александр Гуцан вхож. Он был одним из гостей прощального ужина Георгия Полтавченко 13 октября в связи с его уходом с губернаторской должности.