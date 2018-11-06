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07.11.2018 11:45
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ТОП 5 согревающих напитков и техника для их приготовления от КЕЙ

ТОП 5 согревающих напитков и техника для их приготовления от КЕЙ

Магазин "Кей"

Когда за окном пасмурно, хочется завернуться в плед и выпить что-то согревающее. Как приготовить 5 самых осенних напитков и какая техника может в этом помочь, рассказываем в обзоре от КЕЙ. 

Имбирный чай

Возьмем 200 г апельсина, 60 г лайма, разомнем в заварочном чайнике, добавим 100 гр. меда, имбирь, зальем кипятком. В последнюю очередь добавим веточку мяты и оставим настояться несколько минут.

►Какая техника поможет?  

Чайник Russell Hobbs 21670-70. Стильный винтажный помощник позволяет вскипятить 1 чашку за 55 секунд. С его помощью можно следить за температурой воды: ведь для заварки, к примеру, зеленого чая нужна вода именно 90°.

Кофе меланж

Готовим в эспрессо-кофемашине традиционный эспрессо 100 мл. Добавляем «шапку» из взбитых сливок. Украшаем получившийся кофе меланж шоколадной стружкой или какао-пудрой. Все!

►Какая техника поможет? 

Рожковая кофеварка DeLonghi ECI341.CP работает как с молотым кофе, так и с чалдами. Имеет удобный в использовании капучинатор, позволяющий смешивать пар, воздух и молоко для создания идеальной пены к капучино.

Безалкогольный глинтвейн в мультиварке

Глинтвейн удобнее делать в мультиварке – в ней напиток не закипит, а эфирные масла из цитрусовых и специй не испарятся. Выливаем виноградный сок в чашу и ставим режим «подогрев». Все необходимые специи добавляем к соку и закрываем крышку. Через десять минут добавляем апельсин и оставляем в режиме подогрева еще на 15 минут.

►Какая техника поможет? 

Мультиварка-скороварка Redmond RMC-PM380

Эта мультиварка вдохновит на создание кулинарных шедевров даже тех, кто не любит и не умеет готовить. Устройство позволяет выпекать хлеб, готовить йогурт, сыр, холодец, суп и плов.

Древнерусский сбитень в мультиварке

В чашу мультиварки заливаем 1 литр воды, добавляем варенье (вишня, абрикос или смородина) и мед, в конце – гвоздику и корицу. Включаем режим «варка на пару» на 10 минут, потом – режим «тушение» на 20 минут.

►Какая техника поможет? 

Мультиварка Polaris PPC 0305AD

Классическая мультиварка со всеми базовыми режимами работы.

Медово-яблочный безалкогольный грог

1 литр яблочного сока, четверть стакана меда, две столовые ложки сливочного масла, корица, мускатный орех смешиваем в кастрюле и кипятим 5-7 минут.

►Какая техника поможет? 

Соковыжималка Bosch MES3500

Соковыжималка от Bosch станет идеальным помощником для приготовления натурального яблочного сока.

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