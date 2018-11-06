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ФСБ задержала лидеров запрещенной в РФ «Хизб-ут Тахрир» в Татарстане. Месяц назад спецслужба заявляла о том же

О задержании лидеров казанской ячейки террористической организации «Хизб-ут Тахрир», запрещенной в России, заявили 6 ноября в центре общественных связей региональной ФСБ.

В ходе операции в Бугульминском и Азнакаевском районах Татарстана задержали предполагаемых лидеров ячеек, которые якобы действовали по указке заграничных кураторов, пишет «Военное обозрение» со ссылкой на ФСБ:

«Главной задачей организация считала свержение законной власти и установление на территории России «всемирного халифата». В ходе проведенных обысков у задержанных изъята запрещенная пропагандистская литература, отчеты по проделанной работе, средства связи и денежные средства, используемые для подготовки террористических актов».

Заявление ФСБ почти слово в слово повторяет официальную информацию месячной давности о задержании в Татарстане главаря российского крыла и лидеров региональной ячейки «Хизб ут-Тахрир». В сообщении, размещенном на сайте ведомства 11 октября, тоже говорилось о ведении антиконституционной деятельности по строительству всемирного халифата, свержению законной власти и документации, содержащей указания эмиссаров и отчеты о проделанной работе.

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