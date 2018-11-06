«Мы биомасса, человеческая слизь». Шнуров в стихах «согласился» со словами Свердловской чиновницы о необязанном детям государстве

Музыкант Сергей Шнуров поблагодарил «вещую Ольгу» за прямоту и предположил, что «без нас» государству было бы лучше. Стихотворением он отреагировал на высказывание уральской чиновницы Ольги Глацких, которая считает, что государство детям ничего не должно.

Пост на своей странице в Instagram Шнуров разместил 6 ноября. Музыкант обрадовался, что «наконец-то все как есть сказали» и поделился услышанным откровением: «Нам государство не должно и точка. Мы биомасса, человеческая слизь. Мы все, я, ты, мой сын и ваша дочка, мы ни к чему вообще-то родились». Далее он согласился с чиновницей и отметил, что виноваты в этом «наши предки». Напоследок музыкант нецензурно предположил, что государству «без нас» было бы лучше.

Глава Департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких была отстранена от работы после неосторожного высказывания. Она заявила, что государство не просило рожать детей и должны им только их родители. Позже чиновница извинилась, но добавила, что ее слова были вырваны из контекста.