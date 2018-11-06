СМИ сообщили, что полноформатной встрече Путина и Трампа помешал Макрон. Саммит он сорвал «в стиле короля-солнце»

Формат переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже был изменён по инициативе Эммануэля Макрона.

Об этом пишет «Коммерсантъ» 6 ноября. Лидер Франции якобы опасался, что саммит отодвинет на второй план национальный праздник.

«Все оказалось банально: Эмманюэль Макрон попросил Москву и Вашингтон не проводить полноформатные переговоры в Париже, чтобы они не затмили подготовленные Елисейским дворцом мероприятия и встречи. Буквально так это и было сформулировано. Казалось бы, в 2018 году сложно представить, что стиль «король-солнце» еще жив. Но, как говорится, "се ля ви"», – рассказал газете европейский дипломатический источник.

Встреча американского и российского президентов состоится 11 ноября в Париже на торжествах по случаю столетия со дня окончания Первой мировой войны. О мероприятии договорились во время визита в Москву советника президента США Джона Болтона. В тот же день он заявил, что Владимир Путин и Дональд Трамп «недолго проговорят». 2 ноября президент США на вопрос журналистов ответил, что не знает, о чём будет говорить с российским коллегой.