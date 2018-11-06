Медведев подписал постановление об идентификации пользователей мессенджеров. Оно вступит в силу через полгода

Постановление об утверждении правил идентификации пользователей мессенджеров подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Документ датирован 27 октября и опубликован сегодня, 6 ноября, на сайте кабмина. Постановление вступит в силу через полгода после публикации.

Напомним, сегодня в прессе появилась информация о том, что российских пользователей мессенджеров будут перепроверять. При регистрации пользователь сможет указать лишь тот номер мобильного телефона, который зарегистрирован на него. В противном случае гражданин не сможет зарегистрироваться в сервисе обмена сообщениями.

Нововведение инициировал Роскомнадзор, объяснив, что так правоохранительным органам будет легче установить подозреваемых в совершении преступлений.