Микроавтобус разбился о дерево под Калугой. Погибли, предположительно, белорусские вахтовики

Три человека погибли и шестеро пострадали 6 ноября в результате ДТП в Боровском районе Калужской области.

По данным областного ГУ МЧС, около 4:50 на 86-м километре автодороги М-3 «Украина» съехал в кювет «Ситроен».

Водитель микроавтобуса «Ситроен Джампер» не справился с управлением и врезался в дерево, пишут «Калужские новости» со ссылкой на региональное УМВД. По одной из версий, водитель ехал всю ночь без остановок и заснул за рулём.

Фото: kaluganews.ru

Местные СМИ, в частности «ГТРК Калуга», уточняют, что в микроавтобусе, по предварительной информации, ехали в Москву на работу вахтовики из Гомельской области Белоруссии.

8 октября под Усть-Лугой опрокинулся микроавтобус, в котором также ехали рабочие из Белоруссии, в том числе из Гомельской области; погибли два человека. 15 сентября на автодороге «Нарва» после столкновения с фурой вылетел в кювет микроавтобус с украинцами, погибли четыре человека.