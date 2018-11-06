Facebook заблокировал подозрительные аккаунты перед выборами в США. Большинство из них на русском и французском
Более ста страниц и учётных записей пользователей в социальных сетях Facebook и Instagram заблокированы перед промежуточными выборами в США. Об этом компания Facebook Inc 6 ноября сообщает в своём блоге.
Как говорится в сообщении, в «скоординированном недобросовестном поведении» уличили около 30 страниц в Facebook и 85 аккаунтов в Instagram, который также принадлежит компании. Учётные записи в Facebook представлены в основном на русском и французском языках, в Instagram преобладает английский. Обсуждения касается в основном политических дебатов и знаменитостей.
Отмечается, что о сомнительной онлайн-активность Facebook сообщили правоохранительные органы. Сейчас специалисты проверяют возможную связь этих аккаунтов с российским «Агентством интернет-исследований» и другими иностранными организациями.
Ранее американские спецслужбы пообещали оградить голосование от российского влияния. При этом в докладе о своей беспрецедентной работе авторы отметили, что пока попыток дискредитировать выборы не выявили.
О массовой зачистке также отчитался Twitter. Компания удалила 10 тысяч учётных записей за призывы не голосовать на выборах в конгресс США. Предполагалось, что бойкотировать выборы призывали сторонники демократической партии США.
Промежуточные выборы в конгресс пройдут в Америке во вторник, 6 ноября. На них, в частности, будут выбраны все члены палаты представителей, почти 7 тысяч депутатов местных законодательных собраний.
Справка:
15 марта минфин США расширил санкции против России. В список добавили 14 физических лиц и одну организацию — «Агентство интернет-исследований», которую в СМИ называли «фабрикой троллей» и связывали с бизнесменом Евгением Пригожиным.
Ранее, 16 февраля, американский минюст опубликовал список обвиняемых во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Всего в перечень попали 13 граждан России во главе с тем же Пригожиным и три компании, также связанные с ним, в том числе речь шла и об «Агентстве интернет-исследований». В ноябре прошлого года бизнесмен опроверг свою причастность и к «фабрике», и к вмешательству в американские выборы.