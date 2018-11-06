Facebook заблокировал подозрительные аккаунты перед выборами в США. Большинство из них на русском и французском

Более ста страниц и учётных записей пользователей в социальных сетях Facebook и Instagram заблокированы перед промежуточными выборами в США. Об этом компания Facebook Inc 6 ноября сообщает в своём блоге.

Как говорится в сообщении, в «скоординированном недобросовестном поведении» уличили около 30 страниц в Facebook и 85 аккаунтов в Instagram, который также принадлежит компании. Учётные записи в Facebook представлены в основном на русском и французском языках, в Instagram преобладает английский. Обсуждения касается в основном политических дебатов и знаменитостей.

Отмечается, что о сомнительной онлайн-активность Facebook сообщили правоохранительные органы. Сейчас специалисты проверяют возможную связь этих аккаунтов с российским «Агентством интернет-исследований» и другими иностранными организациями.

Ранее американские спецслужбы пообещали оградить голосование от российского влияния. При этом в докладе о своей беспрецедентной работе авторы отметили, что пока попыток дискредитировать выборы не выявили.

О массовой зачистке также отчитался Twitter. Компания удалила 10 тысяч учётных записей за призывы не голосовать на выборах в конгресс США. Предполагалось, что бойкотировать выборы призывали сторонники демократической партии США.

Промежуточные выборы в конгресс пройдут в Америке во вторник, 6 ноября. На них, в частности, будут выбраны все члены палаты представителей, почти 7 тысяч депутатов местных законодательных собраний.