«Коммерсантъ» сообщил о новой утечке данных Сбербанка в Интернет

Файлы из Сбербанка, демонстрирующие, каким образом банк проверяет работоспособность собственных систем, оказались в открытом доступе в Сети.

Как сообщает 6 ноября «Коммерсантъ», информация утекла в Интернет вместе с базой данных сотрудников, об утечке которой стало известно в конце октября.

По словам опрошенных газетой экспертов, в Сеть попал черновик проекта по «интеграции процессов разработки и эксплуатации программного обеспечения». Причиной утечки, скорее всего, стали неосторожные действия одного из сотрудников Сбербанка.

Комментируя ситуацию журналистам, официальные представители финансового учреждения заявили: информационные системы банка никто не взламывал. Обнародованные данные не содержат банковской или коммерческой тайны. «В архиве содержится рабочая техническая документация, обмен которой возможен, в том числе с подрядчиками, через сеть интернет для выполнения производственных задач», — сказали в пресс-службе.

Напомним, ранее стало известно об утечке персональных данных более 400 тысяч сотрудников Сбербанка. В Сеть попали имена и адреса электронной почты работников, а также название подразделений, в которых они работают.