В финской Иматре учеников закрыли в школах из-за мужчины с ружьем

Две школы в Иматре с раннего утра 6 ноября поместили под полицейское наблюдение в целях безопасности из-за сообщения о неизвестном с ружьем.

"В 7.20 поступило сообщение о том, что вблизи школ Мансиккала и Линнала замечен одетый в темное мужчина с длинноствольным огнестрельным оружием", – рассказали в полиции и призвали местных жителей к осторожности. По рекомендации полиции двери школ закрыли, а детей оставили внутри в целях безопасности, пишет Yle.

Спустя два часа полиция заявила, что больше сообщений о подозрительном мужчине с ружьем не поступало, и после проверки "ученики могут продолжить свой школьный день в обычном режиме". Рядом с учебными заведениями остались дежурить патрульные.