Заявившая, что государство ничего не должно детям, чиновница временно отстранена от должности

Оскандалившаяся уральская чиновница временно отстранена от должности. Такое решение принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Ранее глава региона назвал слова начальницы департамента молодежной политики Ольги Глацких некорректными и обещал изучить видео, на котором его подчиненная говорит о том, что государство ничего не должно детям.

О кадровом решении утром 6 ноября сообщает Znak.com.

Сегодня же стало известно о том, что чиновница извинилась за свои слова.

«Я признаю, что, может, эта мысль была выражена чересчур прямолинейно, и приношу свои извинения за столь резкое высказывание», — заявила Ольга Глацких.

Оговорившись, что репортеры вырвали ее фразу из контекста, глава департамента объяснила, что пыталась мотивировать подрастающее поколение развиваться самостоятельно и не рассчитывать только на государство.

Ранее своей должности лишилась министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова — после заявления о том, что трех с половиной тысяч рублей в месяц пенсионеру «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей». Она посоветовала гражданам питаться «макарошками», сама при этом отказавшись сесть на такую диету.