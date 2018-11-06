9 ноября СТО и магазин ЕвроАвто откроют в Выборге

фото предоставлено компанией "ЕвроАвто"

На празднике любой может выиграть бесплатное годовое обслуживание автомобиля*

Федеральная сеть автосервисов и магазинов автозапчастей ЕвроАвто открывает многофункциональный центр в городе Выборге. Новый автосервис с собственным складом-магазином запчастей будет находиться на месте автоцентра «Рено» по адресу: ул. Данилова, д. 15. Торжественное открытие пройдет 9 ноября.

ЕвроАвто ждет на праздник не только владельцев автомобилей: могут прийти все желающие с семьями.

Для детей компания подготовила специальную программу с мастер-классами и играми. Гостей ждет соревнование по замене тормозных колодок, выступления чирлидеров и праздничный торт.

Программу будут сопровождать профессиональный ведущий и диджей, а фотограф может сделать снимки на память.

Изюминкой праздника станет розыгрыш сертификата на бесплатное годовое обслуживание автомобиля*.

В честь открытия в выборгском ЕвроАвто в течение месяца – скидка 10% на всё (запчасти, товары и услуги автосервиса).

Когда: 9 ноября 2018

Где: Выборг, ул. Данилова, д. 15

*Организатор акции: ИП Иванов В.М. ИНН 780432444275 ОГРНИП 308784715900517. Воспользоваться сертификатом можно с 9.11.2018 по 9.11.2019. Подробности: http://euroauto.ru/news/2018-10-31/vyborg_prazdnik.html