Налоговики и антимонопольщики будут мониторить цены на бензин на независимых заправках

Федеральная налоговая служба и Федеральная антимонопольная служба будут проверять цены на бензин на независимых автозаправках страны. Такое поручение ведомствам дал кабинет министров.

Как сообщает 6 ноября РБК, решение принято на совещании 31 октября, которое провел с участниками рынка вице-премьер Дмитрий Козак. ФАС и ФНС проведут внеплановые проверки деятельности независимых автозаправок, у которых нет собственных заводов и месторождений. Особое внимание уделят тем бензоколонкам, цены на которых превышают установленный уровень более чем на 4%.

Ранее стало известно о желании руководства страны «навести порядок на независимых АЗС, где действительно много безобразий». При этом Дмитрий Козак признал: если взяться за заправки очень жестко и быстро, это может вызвать коллапс на рынке, так как в ряде регионов РФ 100% АЗС принадлежат независимым поставщикам.

Комментируя грядущие проверки, глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша назвал уровень в 4% «очень жестким ограничением». По его словам, оно в большинстве случаев не позволит нормально функционировать владельцам независимых заправок.

Другой эксперт — президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов назвал приказы правительства «элементом Госплана в стране, где официального регулирования цен не существует». Он назвал ежедневный мониторинг розничных цен, по сути, введением санкций и административных мер в отношении независимых АЗС, которые не подписывали никаких соглашений «и не участвовали в картельном сговоре правительства и нефтяных компаний».

«Если правительству во что бы то ни стало требуется сдержать цены, пусть в первую очередь подумают о собственных расходах в условиях профицитного бюджета, а также, наконец, перейдут от популистской и вредной для всех тактической политики к стратегии, которая, безусловно, должна содержать комплексную реформу рынка», — предложил Баженов.

31 октября по итогам совещания Козака с представителями нефтяных компаний было решено заморозить цены на бензин до конца года. По словам вице-премьера, ответственность за сделку будет солидарной: если соглашение нарушит одна компания, последствия ждут всех.