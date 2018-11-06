Пассажиропоток между Россией и Финляндией сокращается

Трафик между Россией и Финляндией в январе — октябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го сократился на 1%, сообщает Пограничная охрана Финляндии.

По данным ведомства, с 2013 года, когда турпоток достиг своего пика, падение составляет 31%. Однако по-прежнему положительная динамика наблюдается в ближайшем к Лаппеенранте и популярном у российских шопинг-туристов пункте пропуска «Нуйямаа» («Брусничное») и на железнодорожном погранпереходе «Вайниккала», через которые в Хельсинки ездят поезда «Аллегро» (из Петербурга) и «Лев Толстой» (из Москвы). Через них с начала года проследовали 2,2 млн и 473 тыс. человек соответственно.

Наиболее сильно пассажиропоток упал на карельских «Куусамо» (-9%) и «Ниирала» (-7%).

Ранее сообщалось, что, по данным за первое полугодие, количество ночёвок российских туристов осталось на уровне 2017 года.