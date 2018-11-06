ДТП с маршрутками в утренних пробках: в «паровозике» на Стачек легковушка запрыгнула на соседку

Несколько раз за утро 6 ноября в аварии в Петербурге попадали маршрутные такси.

Маршрутка и легковушка столкнулись на Авангардной улице, 53, и чуть позже ещё одна такая пара – на Каменноостровском проспекте, 69. «Маршрутка поцеловала выезжающую со двора машину», – рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Наиболее колоритная и серьёзная авария случилась на проспекте Стачек около станции метро «Автово». Там, как рассказывают в «ДТП и ЧП», «паровозиком» столкнулись четыре транспортных средства. Маршрутка оказалась последней. Первая – отдельно стоящая белая «Рено». А вторая, чёрная «Рено», запрыгнула на капот третьей машине.

«Девушка на белом «Рено», увидев знак «Остановка запрещена. Работает эвакуатор», решила остановится перед ним», – поясняет Екатерина.

На место прибыла машина реанимации. «Говорят, все живы», – пишет Даша.

Что касается загруженности улиц, утром она достигла обычных для осени 7 баллов. В дни школьных каникул было максимум 5 баллов.

Наиболее загруженными, по данным «Яндекс.Пробок», стали Заневский проспект – проспект Косыгина в центр (8 баллов), Индустриальный проспект – проспект Большевиков к Шафировскому (8 баллов), проспект Стачек в центр (8 баллов).

Крупнейшими пробками сегодня на данный момент были: