Минобороны заявило о 30-кратном росте числа крылатых ракет в РФ

В 30 раз за последние шесть лет выросло число высокоточных крылатых ракет в российской армии. Такие данные приведены в публикации официальной газеты Минобороны «Красная звезда». Статья посвящена годовщине нахождения Сергея Шойгу на посту главы министерства.

Издание отмечает: с 2012 года произошел «прорыв в оснащении вооруженных сил высокоточным оружием боевой дальности».

«В результате количество носителей наземного, морского и воздушного базирования увеличилось более чем в 12 раз, а высокоточных крылатых ракет — более чем в 30 раз. Отечественное высокоточное оружие большой дальности доказало высокую эффективность и надежность в ходе боевых действий в Сирии», — говорится в публикации.

В начале октября «Левада-центр» констатировал, что доверие россиян к министру обороны РФ Сергею Шойгу падает: если год назад ему доверяли 23% опрошенных, то сейчас — только 15%.

Ранее телеканал «Дождь» со ссылкой на свои источники сообщал об ослаблении позиций Шойгу в Кремле. Президент Владимир Путин якобы был недоволен действиями Минобороны в ситуации со сбитым у берегов Сирии российским Ил-20.