Из квартиры петербуржца исчезло драгоценностей на полтора миллиона и бутылка виски. Спустя месяц он вспомнил только имя предполагаемого вора

Житель Калининского района Петербурга заявил о краже украшений из своей квартиры на проспекте Маршала Блюхера. Через месяц после пропажи он вспомнил только имя рабочего, которого просит привлечь к ответственности как вора.

По информации «Фонтанки», в списке похищенных драгоценностей, который владелец приложил к заявлению 5 ноября, было более сорока наименований. Большинство украшений советского производства, многие сломаны. Кроме цепочек и колец, из квартиры на проспекте Маршала Блюхера, дом 12, корпус 2, исчезли 120 долларов, 60 евро, три тысячи рублей и бутылка виски. Общая сумма ущерба превышает полтора миллиона рублей. Хозяин уверен, что его имуществом распорядился рабочий – в квартире он находился сутки в начале октября. Через месяц заявитель вспомнил только его имя — Евгений.