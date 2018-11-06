Технологии
Рогозин пообещал освоение Луны при помощи роботов-аватаров
С помощью роботов-аватаров будет изучать Луну Россия. Такие планы озвучил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, не назвав конкретных сроков.
«Речь идёт именно о создании долгосрочной базы — естественно, не обитаемой, а посещаемой. Но в основном это переход на роботизированные системы, на аватары, которые будут решать задачи на поверхности Луны», — цитирует его 6 ноября RT со ссылкой на РИА Новости.
Рогозин назвал программу по изучению спутника Земли более масштабной и ответственной, чем та, которая стояла перед Америкой в 60-е и 70-е годы.
При этом глава госкорпорации не смог назвать предполагаемую дату воплощения проекта.
На прошлой неделе Рогозин пообещал, что Российская академия наук и научно-технический совет Роскосмоса в течение двух недель представят новую программу исследования и освоения Луны. Это заявление было сделано на фоне расследования аварийного пуска «Союза», рухнувшего через несколько минут после старта.
Справка:
Дмитрий Рогозин — выпускник международного отделения факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова и факультета Университета марксизма-ленинизма при Московском городском комитете КПСС. В 1990-1994 годы был вице-президентом компании «РАУ-Корпорация». В 1994-1997 годах Рогозин занимал пост председателя исполкома Международного конгресса русских общин.
В 2011-2012 годах он был спецпредставителем президента по взаимодействию с НАТО в области противоракетной обороны. В 2012-2014 годах — председатель Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ. С 2011 года также вице-премьер по оборонно-промышленному комплексу. В 2018 году отправлен в отставку и назначен главой Роскосмоса.