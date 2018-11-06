Рогозин пообещал освоение Луны при помощи роботов-аватаров

С помощью роботов-аватаров будет изучать Луну Россия. Такие планы озвучил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, не назвав конкретных сроков.

«Речь идёт именно о создании долгосрочной базы — естественно, не обитаемой, а посещаемой. Но в основном это переход на роботизированные системы, на аватары, которые будут решать задачи на поверхности Луны», — цитирует его 6 ноября RT со ссылкой на РИА Новости.

Рогозин назвал программу по изучению спутника Земли более масштабной и ответственной, чем та, которая стояла перед Америкой в 60-е и 70-е годы.

При этом глава госкорпорации не смог назвать предполагаемую дату воплощения проекта.

На прошлой неделе Рогозин пообещал, что Российская академия наук и научно-технический совет Роскосмоса в течение двух недель представят новую программу исследования и освоения Луны. Это заявление было сделано на фоне расследования аварийного пуска «Союза», рухнувшего через несколько минут после старта.