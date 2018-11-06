Недовольные решением Смольного о запрете митинга возле «Авроры» пенсионеры вышли на пикеты. На плакатах засветилась фамилия Беглова

На одиночные пикеты вышли жители Петербурга, недовольные запретом на проведение митинга возле «Авроры» в 101 годовщину Октябрьской революции. Автором запрета они сочли врио губернатора. На Невский проспект, в том числе, вышел 91-летний горожанин.

Как стало известно «Фонтанке», трое активистов вышли на Невский проспект с протестными плакатами в час дня 5 ноября. Пенсионеры выражали своё недовольство в форме одиночных пикетов возле 35 дома. Один из них, 68-летний, указал на абсурдность запрета проведения митинга возле крейсера «Аврора» и упомянул фамилию исполняющего обязанности губернатора Петербурга. Плакат гласил: ««Аврору» в Удельный парк 7 ноября, по мнению Беглова». Второй, 75-летний пикетчик, был более категоричен и написал, что «пора менять власть». К его мнению присоединился третий участник акции, 91-летний сторонник социализма.

Нарушений в их акции полиция не увидела, обошлось без задержаний пенсионеров.

Запрет проведения шествия возле крейсера 7 ноября в Смольном ранее объяснили многолюдностью на пешеходной набережной и проезжей части рядом. Празднующим годовщину Октябрьской революции предложили переместиться в Удельный парк или актовый зал в здании правительства. Лидер коммунистической партии Геннадий Зюганов назвал петербургских чиновников провокаторами.